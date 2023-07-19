Fenerbahçe'de rota Nicolas Dominguez

Alfredo Pedulla'nın haberine göre; Fenerbahçe, Nicolas Dominguez için Bologna'ya 8 milyon euro bonservis ve 2 milyon euro bonus önerdi ancak Bologna bu teklifi yeterli bulmadığı için reddetti.

NICOLAS DOMINGUEZ KİMDİR?

İtalya Serie A'nın Bologna takımında forma giyen Arjantinli orta saha Nicolas Dominguez, 28 Haziran 1998 tarihinde dünyaya geldi. 1.79 cm boyunda ve 73 kilo olan Nicolas Dominguez, sağ ayağını kullanıyor. Geçtiğimiz sezon Bologna formasıyla ilk 11'de 23 maça çıkan Nicolas Dominguez, 7 sarı kart gördü. Nicolas Dominguez, geçtiğimiz sezon 3 asist katkısı ile oynadı.