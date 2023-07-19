İSTANBUL 30°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Temmuz 2023 Çarşamba / 2 Muharrem 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,7723
  • EURO
    29,9864
  • ALTIN
    1701.85
  • BIST100
    6571.28
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Spor

Fenerbahçe'de rota Nicolas Dominguez

Gelecek sezon için iddialı bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe, transfer çalışmaları doğrultusunda Bologna'da forma giyen Nicolas Dominguez'e teklifte bulundu.

19 Temmuz 2023 Çarşamba 20:33 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de rota Nicolas Dominguez
ABONE OL

Alfredo Pedulla'nın haberine göre; Fenerbahçe, Nicolas Dominguez için Bologna'ya 8 milyon euro bonservis ve 2 milyon euro bonus önerdi ancak Bologna bu teklifi yeterli bulmadığı için reddetti.

NICOLAS DOMINGUEZ KİMDİR?

İtalya Serie A'nın Bologna takımında forma giyen Arjantinli orta saha Nicolas Dominguez, 28 Haziran 1998 tarihinde dünyaya geldi. 1.79 cm boyunda ve 73 kilo olan Nicolas Dominguez, sağ ayağını kullanıyor. Geçtiğimiz sezon Bologna formasıyla ilk 11'de 23 maça çıkan Nicolas Dominguez, 7 sarı kart gördü. Nicolas Dominguez, geçtiğimiz sezon 3 asist katkısı ile oynadı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.