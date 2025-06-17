Yeni sezonda kanat ve forvet hattını hızlandırmak isteyen Fenerbahçe, gözünü yine Suudi Arabistan'a dikti. Geçen yılın başında Ahyl'den SaintMaximin'i kiralayan ancak birtakım sorunlar nedeniyle oyuncuyu etkili kullanamayan F.Bahçe, devre arasında Al-Nassr'dan getirdiği on numara Anderson Talisca'dan ise önemli skor katkısı almıştı. Kanarya'nın kanat bölgesi için yeni hedefi Al-Ittihad'dan 25 yaşındaki Fransız futbolcu Moussa Diaby... Al-Nassr'ın 77 milyon euroluk 21 yaşındaki golcüsü Jhon Duran ise forvet listesinin bir numarası.

İKİ FUTBOLCU DA KİRALIK

Al-Saudiaweb'deki haberde Fenerbahçe'nin, AlIttihad'ın Fransız yıldızı Moussa Diaby'yi kiralamak istediği belirtildi. 25 yaşındaki sağ kanat oyuncusu geçen sezon 28 maçta 5 gol ve 15 asistle oynadı. 2024'te 60 milyon euroya Aston Villa'dan transfer olan futbolcunun piyasası 1 yılda 30 milyon euroya geriledi. Arabistan gazetesi El Riyaddiyah da Al-Nassr'da kişisel sebeplerden dolayı mutsuz olan Jhon Duran'ın kiralanabileceğini, F.Bahçe'nin favori olduğunu bildirdi. Napoli'nin bir teklif yapmadığı da aktarıldı.

238.2 MİLYON EURO HARCANDI

İki futbolcu için şimdiye dek yapılmış olan bonservis harcamalarının toplamı 238.2 milyon euroyu buluyor. Diaby için Leverkusen 15, Aston Villa 55, Al-Ittihad ise 60 milyon euro tapu ücreti harcadı. Jhon Duran'ın formasını giydiği takımlardan Chiago 1.7, Aston Villa 29.5, Al-Nassr ise oyuncu için 77 milyon euroluk bonservis ödemesi yaptı. Ancak iki ismin şu andaki toplam değerleri 65 milyon euro ediyor. Yine de gelmeleri halinde; Türkiye'deki en pahalı oyuncular arasına girecekler...