Fenerbahçe'de rota yeniden Mina
GEÇEN sezon Everton’a gitmeden önce F.Bahçe’nin Barcelona’dan kiralamak için uğraştığı Kolombiyalı stoper Yerry Mina'da şimdi iyi bir fırsat doğdu.
İngiltere temsilcisi Everton, 30 milyon euro ödeyerek aldığı Kolombiyalı stoperi, kiralık yollamaya bakıyor. Copa America’nın ardından bir temas olacak.
FORVETE RONDON
FENERBAHÇE, Newcastle’dan ayrılmaya hazırlanan Salomon Rondon için nabız yokluyor. Newcastle Hocası Rafael Benitez’in 29 yaşındaki forvetle ilgili henüz bir kararı yok. Rondon, gelen teklifleri değerlendirmeye alacak.
REYES ÜLKESİNE
MEKSİKA ekibi Tigres Başkanı Miguel Garza, Diego Reyes’le ne görüştükleri hakkında konuştu: Kulübe ziyarete geldi. Bir maç izledi. Orada tanıştık. Reyes, yurt dışı tecrübesi olan bir oyuncu. Bizim için iyi ve ilginç bir oyuncu. Transfer çalışmalarımız olacak
SILVA’DA DÖRT RAKİP
FENERBAHÇE, Milan’ın 23 yaşındaki golcüsü Andre Silva’yı kiralamak istiyor. Sezonu Sevilla’da kiralık geçiren Silva için Monaco, Wolverhampton, Marsilya ve Valencia’nın ilgilendiği belirtiliyor. Silva, bu sezon Sevilla’a 27 maçta 9 gol attı, 2 asist yaptı.
Akşam
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