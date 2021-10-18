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Spor

Fenerbahçe'de Royal Antwerp maçı mesaisi başladı

UEFA Avrupa Ligi D Grubu 3. maçında Belçika temsilcisi Royal Antwerp ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, maçın hazırlıklarına başladı.

AA18 Ekim 2021 Pazartesi 21:00 - Güncelleme: 18 Ekim 2021 Pazartesi 21:00
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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde 21 Ekim Perşembe günü sahasında Belçika'nın Royal Antwerp takımı ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, Trabzonspor maçına ilk 11'de başlayan futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı belirtildi.

Diğer futbolcuların ise ısınma ve koordinasyon çalışmasının ardından dar alanda pas organizasyonları üzerinde durduğu aktarıldı. Dar alanda çift kale maçla süren idmanın, bireysel çalışmalarla tamamlandığı kaydedildi.

Mert Hakan Yandaş ve Serdar Aziz'in takımdan ayrı çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.

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