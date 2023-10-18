İSTANBUL 16°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Ekim 2023 Çarşamba / 4 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,0066
  • EURO
    29,6767
  • ALTIN
    1743.68
  • BIST100
    8115.01
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe'de Ryan Kent problemi! İpleri kopardı...
Spor

Fenerbahçe'de Ryan Kent problemi! İpleri kopardı...

Sarı lacivertli ekipte Ryan Kent sıkıntısı yaşanıyor. Yaz transfer döneminde kadroya dahil edilen 26 yaşındaki kanat oyuncusu, sosyal medya hesabındaki bütün Fenerbahçe paylaşımlarını sildi. İngiliz oyuncunun yeterli süre bulamamaktan şikayetçi olduğu iddia ediliyor.

Fanatik18 Ekim 2023 Çarşamba 09:00 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de Ryan Kent problemi! İpleri kopardı...
ABONE OL

Geçtiğimiz yaz transfer döneminde bonservisi elinde olarak Fenerbahçe'nin yolunu tutan Kent, yeni sezonda yeterince forma şansı bulamadı. İngiliz oyuncunun, mutsuz olduğu iddia edilirken bunun üzerine sosyal medya üzerinden bir aksiyon aldı.

FORMA REKABETİNDE GERİDE KALDI

Sarı-Lacivertliler, İngiliz yıldızı Rangers'tan bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katmıştı. Ancak Ryan Kent, forma rekabetinde geride kaldı.

F.BAHÇE İLE İLGİLİ TÜM PAYLAŞIMLARINI SİLDİ

26 yaşındaki kanat oyuncusu, 9 resmi maçta sadece 387 dakika süre aldı ve 1 gol atıp, 2 asist yaptı. Kent'in, istediği kadar forma giyemediği için mutsuz olduğu iddia edilmişti. İngiliz futbolcu, Instagram'da Fenerbahçe ile ilgili tüm paylaşımlarını sildi.

ARA TRANSFER DÖNEMİNDE AYRILMAK İSTEYEBİLİR

Ryan Kent'in bu hareketi, mutlu olmadığı yönündeki iddiaların gerçek olduğu yönünde yorumlandı. 26 yaşındaki oyuncu, ara transfer döneminde ayrılmak isteyebilir.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.