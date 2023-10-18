Geçtiğimiz yaz transfer döneminde bonservisi elinde olarak Fenerbahçe'nin yolunu tutan Kent, yeni sezonda yeterince forma şansı bulamadı. İngiliz oyuncunun, mutsuz olduğu iddia edilirken bunun üzerine sosyal medya üzerinden bir aksiyon aldı.

FORMA REKABETİNDE GERİDE KALDI

Sarı-Lacivertliler, İngiliz yıldızı Rangers'tan bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katmıştı. Ancak Ryan Kent, forma rekabetinde geride kaldı.

F.BAHÇE İLE İLGİLİ TÜM PAYLAŞIMLARINI SİLDİ

26 yaşındaki kanat oyuncusu, 9 resmi maçta sadece 387 dakika süre aldı ve 1 gol atıp, 2 asist yaptı. Kent'in, istediği kadar forma giyemediği için mutsuz olduğu iddia edilmişti. İngiliz futbolcu, Instagram'da Fenerbahçe ile ilgili tüm paylaşımlarını sildi.

ARA TRANSFER DÖNEMİNDE AYRILMAK İSTEYEBİLİR

Ryan Kent'in bu hareketi, mutlu olmadığı yönündeki iddiaların gerçek olduğu yönünde yorumlandı. 26 yaşındaki oyuncu, ara transfer döneminde ayrılmak isteyebilir.