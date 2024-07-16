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Spor

Fenerbahçe'de sağlık kontrolleri devam ediyor

Fenerbahçe'nin iki yıldız ismi Dusan Tadic ve İrfan Can Kahveci yeni sezon öncesi rutin sağlık kontrollerinden geçti.

IHA16 Temmuz 2024 Salı 17:44 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de sağlık kontrolleri devam ediyor
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Fenerbahçe'de futbolcular Dusan Tadic ve İrfan Can Kahveci, yeni sezon öncesi rutin sağlık kontrolünden geçti.

Sarı-lacivertli camiadan yapılan açıklamada, "Futbolcularımızdan Dusan Tadic ve İrfan Can Kahveci, yeni sezon öncesi rutin sağlık kontrolünden geçti. Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde kan tetkikleri ile başlayan sağlık kontrolleri; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde yapılan muayenelerle devam etti. Sağlık kontrolleri; akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı" denildi.

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