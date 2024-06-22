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Spor

Fenerbahçe'de sağlık kontrollerine başlanıldı

Yeni sezon hazırlıklarına bugün start verecek olan Fenerbahçe'de teknik heyet ve futbolcuların sağlık kontrolleri başladı.

AA22 Haziran 2024 Cumartesi 13:12 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de sağlık kontrollerine başlanıldı
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İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi teknik ve idari kadro ile futbolcular sağlık kontrolünden geçti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Jose Mourinho, teknik ve idari kadro ile futbolcular, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.

Kan tetkikleriyle başlayan sağlık kontrolünde, teknik heyet ve futbolcular, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testleriyle tamamlandı.

Sarı-lacivertli ekipte, sağlık kontrollerine yarın devam edilecek.

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