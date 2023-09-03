İSTANBUL 29°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Eylül 2023 Pazar / 18 Safer 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,709
  • EURO
    28,8612
  • ALTIN
    1665.01
  • BIST100
    8056.12
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Spor

Fenerbahçe'de sahne Livakovic'in

Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de kaleyi yeni transfer Dominik Livakovic'in koruması bekleniyor.

Sabah3 Eylül 2023 Pazar 10:08 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de sahne Livakovic'in
ABONE OL

Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Ankaragücü ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, zorlu maçın hazırlıklarını tamamladı.

İlk iki maçından galibiyetle ayrılan ve UEFA Avrupa Konferans Ligi eleme turları ile playoff karşılaşmalarında kayıp yaşamayan sarı-lacivertliler, başarılı gidişini sürdürmek istiyor.

Teknik direktör İsmail Kartal, Başkent'te kaleyi Livakovic'e teslim edecek.

İLK KEZ SAHNE ALACAK

Hırvat file bekçisi ilk kez sahne alacak. Gönderilmesi planlanan Crespo'nun da kampa dahil edilmesi dikkat çekti. Luan Peres, Samet Akaydin, Omar Fayed, Ferdi Kadıoğlu, Nazım Sangare, Miha Zajc, Ryan Kent, Emre Mor Ankara'ya götürülmedi.

DOMINIK LIVAKOVIC KİMDİR?

Livakovic, 9 Ocak 1995 yılında Hırvatistan'da dünyaya geldi.

Kariyerine ülkesinin NK Zagreb takımında başlayan Hırvat file bekçisi, 2015'te Dinamo Zagreb'e imza attı.

Dinamo Zagreb kariyerinde 290 maça çıkan 28 yaşındaki kaleci, takımıyla 6 lig ve 2 Hırvatistan Kupası zaferi yaşadı.

Livakovic, 45 kez forma giydiği Hırvatistan Milli Takımı'nda 2018 FIFA Dünya Kupası'nda ikincilik, 2022 FIFA Dünya Kupası'nda ise üçüncülük elde etti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.