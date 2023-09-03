Fenerbahçe'de sahne Livakovic'in

Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Ankaragücü ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, zorlu maçın hazırlıklarını tamamladı.

İlk iki maçından galibiyetle ayrılan ve UEFA Avrupa Konferans Ligi eleme turları ile playoff karşılaşmalarında kayıp yaşamayan sarı-lacivertliler, başarılı gidişini sürdürmek istiyor.

Teknik direktör İsmail Kartal, Başkent'te kaleyi Livakovic'e teslim edecek.

İLK KEZ SAHNE ALACAK

Hırvat file bekçisi ilk kez sahne alacak. Gönderilmesi planlanan Crespo'nun da kampa dahil edilmesi dikkat çekti. Luan Peres, Samet Akaydin, Omar Fayed, Ferdi Kadıoğlu, Nazım Sangare, Miha Zajc, Ryan Kent, Emre Mor Ankara'ya götürülmedi.

DOMINIK LIVAKOVIC KİMDİR?

Livakovic, 9 Ocak 1995 yılında Hırvatistan'da dünyaya geldi.

Kariyerine ülkesinin NK Zagreb takımında başlayan Hırvat file bekçisi, 2015'te Dinamo Zagreb'e imza attı.

Dinamo Zagreb kariyerinde 290 maça çıkan 28 yaşındaki kaleci, takımıyla 6 lig ve 2 Hırvatistan Kupası zaferi yaşadı.

Livakovic, 45 kez forma giydiği Hırvatistan Milli Takımı'nda 2018 FIFA Dünya Kupası'nda ikincilik, 2022 FIFA Dünya Kupası'nda ise üçüncülük elde etti.