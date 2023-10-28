İSTANBUL 27°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Ekim 2023 Cumartesi / 14 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,1678
  • EURO
    29,7881
  • ALTIN
    1817.19
  • BIST100
    7706.41
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe'de sakatlanan Djiku'nun kaçıracağı maçlar
Spor

Fenerbahçe'de sakatlanan Djiku'nun kaçıracağı maçlar

Fenerbahçe'de Ludogorets maçında sakatlanan Ganalı stoper Alexander Djiku'nun hangi maçları kaçıracağı belli oldu. Tecrübeli stoper sarı lacivertlilerin gelecek beş maçında forma giyemeyecek.

28 Ekim 2023 Cumartesi 12:01 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de sakatlanan Djiku'nun kaçıracağı maçlar
ABONE OL

Fenerbahçe'de Ludogorets maçında sakatlanan Ganalı stoper Alexander Djiku'nun hangi maçları kaçıracağı belli oldu.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 3. hafta grup maçında Fenerbahçe sahasında Ludogorets'i 3-1 yendi. Sarı lacivertlilerde Alexander Djiku 90 dakika forma giydi.

Kulüpten yapılan açıklamada Djiku'nun Ludogorets maçında sakatlandığını ve MR yapıldığı duyuruldu.

Yapılan kontrollerin ardından tecrübeli stoperde sağ ayak beşinci metatars kemiğinde non deplase kırık tespit edildi.

Fenerbahçe'nin açıklaması;

"Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Alexander Djiku'nun UEFA Konferans Ligi'nde oynadığımız Ludogorets maçında ayağına aldığı darbe sonrası hissettiği ağrı şikayeti nedeniyle Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan değerlendirme neticesinde; sağ ayak beşinci metatars kemiğinde non deplase kırık tespit edilmiştir. Tedavisine hemen başlanan oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

DJIKU HANGİ MAÇLARDA YOK?

Alexander Djiku'nun en az 1 ay formasından uzak olması bekleniyor. Tecrübeli stoperin bu süreçte Pendikspor, Trabzonspor, Ludogorets, Adana Demirspor ve Fatih Karagümrük maçlarında görev alması beklenmiyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.