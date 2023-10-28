Fenerbahçe'de Ludogorets maçında sakatlanan Ganalı stoper Alexander Djiku'nun hangi maçları kaçıracağı belli oldu.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 3. hafta grup maçında Fenerbahçe sahasında Ludogorets'i 3-1 yendi. Sarı lacivertlilerde Alexander Djiku 90 dakika forma giydi.

Kulüpten yapılan açıklamada Djiku'nun Ludogorets maçında sakatlandığını ve MR yapıldığı duyuruldu.

Yapılan kontrollerin ardından tecrübeli stoperde sağ ayak beşinci metatars kemiğinde non deplase kırık tespit edildi.

Fenerbahçe'nin açıklaması;

"Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Alexander Djiku'nun UEFA Konferans Ligi'nde oynadığımız Ludogorets maçında ayağına aldığı darbe sonrası hissettiği ağrı şikayeti nedeniyle Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan değerlendirme neticesinde; sağ ayak beşinci metatars kemiğinde non deplase kırık tespit edilmiştir. Tedavisine hemen başlanan oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

DJIKU HANGİ MAÇLARDA YOK?

Alexander Djiku'nun en az 1 ay formasından uzak olması bekleniyor. Tecrübeli stoperin bu süreçte Pendikspor, Trabzonspor, Ludogorets, Adana Demirspor ve Fatih Karagümrük maçlarında görev alması beklenmiyor.