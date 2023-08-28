Fenerbahçe'de sakatların son durumları belli oldu

Fenerbahçe, teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde yaptığı antrenmanla Twente ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Sarı-lacivertli takımda sakatlıkları bulunan Alexander Djiku, Mert Hakan Yandaş ve İsmail Yüksel dinlenme antrenmanı yaptı. 3 oyuncu salı günü takımla birlikte çalışmalara başlayacak. Fenerbahçe'de ayrıca Samet Akaydin da topla çalışmalara başladı. Milli oyuncu da salı günü takıma katılacak.

Fenerbahçe'de Miha Zajc ve Luan Peres ise bireysel çalışmalarına devam ediyor.

Sarı-lacivertli takımın Twente ile oynanan ilk maçta sakatlık yaşadığını açıkladığı Ferdi Kadıoğlu da 2 hafta sonra çalışmalara başlayacak. Uzun süredir sakatlığı bulunan Emre Mor'un ise ayağındaki alçı çıktı. 26 yaşındaki futbolcu, 10 gün sonra saha çalışmalarında yer alacak.