Fenerbahçe'de sakatlığa çözüm bulunamadı

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Twente ile oynanan Konferans Ligi Play Off turu ilk maçı öncesinde yaptığı basın toplantısında futbolcuların termal kamera ile takip edildiğini hem performanslarının hem de sakatlık riskinin takip edildiğini söylemişti.

Ancak Fenerbahçe'nin sezonu açtığı 2 Temmuz tarihinden sonra Sarı-Lacivertli takımda çok fazla sakatlığın yaşandığı görüldü. Bu sakatlıkların da çoğu darbeye bağlı olmaksızın adale sorunları olduğu görüldü. Fenerbahçe'de toplam 13 futbolcu sakatlık yaşadı. Bu futbolcular şunlar:

13 SAKAT VERDİ

Umut Nayir, Mert Hakan Yandaş, Cengiz Ünder, Ferdi Kadıoğlu, Becao, Djiku, Serdar Aziz, Luan Peres, Samet Akaydın, Osayi, Bartuğ Elmaz, Zajc ve Emre Mor. Bu sakatlık geçiren oyunculardan şu anda sadece Cengiz Ünder ve Luan Peres'in sakatlığı devam ediyor. Peres'in de lisansı dondurulmuştu.

Termal kamera sisteminden yeterli verimin alınıp alınmadığı soru işareti olarak duruyor. Antalya maçının 3. dakikasında sakatlanan Ünder 2-3 hafta takımdan ayrı kalacak. Lig ve Avrupa'daki 6 maçı kaçırması çok yüksek bir ihtimal olarak görülüyor.

SAKATLIK DERDİ BİTMEDİ

Fenerbahçe, geçen sezon da sakatlıklardan yana çok büyük bir sıkıntı yaşamıştı.