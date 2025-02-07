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Spor

Fenerbahçe'de sakatlık kabusu! Takımda stoper kalmadı

Fenerbahçe'nin başı sakatlıklar belada. Sarı lacivertli ekibin Erzurumspor ile Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı maçında Djiku, Diego Carlos ve Yusuf Akçiçek sakatlandı. Sarı lacivertli takımdan Milan Skriniar ve Çağlar Söyüncü elde kalan iki stoper oldu. İşte detaylar...

Akşam7 Şubat 2025 Cuma 08:58 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de sakatlık kabusu! Takımda stoper kalmadı
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Ziraat Türkiye Kupası'nda Erzurum'u 5-0 mağlup eden F.Bahçe, savunmacıların sakatlığı nedeniyle zafer nedeniyle adeta hüsran yaşadı. Sakatlanan Djiku'nun yerine Carlos'u sahaya süren Mourinho, Brezilyalı savunmacının da sedyeyle çıkmasıyla Yusuf'u oyuna almıştı. Ancak genç Yusuf da bu iki ismin peşinden dizinden sorun yaşadı. Dün MR'a giren üç futbolcudan en acı haberi Carlos verdi. 11 milyon euroya Aston Villa'dan transfer edilen Carlos, 6 hafta sahalardan uzak kalacak. Djiku 2 hafta, Yusuf Akçiçek ise 10 gün yok.

Şu anda elde kalan iki stoper; Milan Skriniar ve Çağlar Söyüncü. Sarı-Lacivertliler, bu ay içinde oynanacak Avrupa maçları ve derbi sebebiyle bir stoper transferi yapılabilir. Sağ diz iç yan bağlarında esneme olan Carlos'un en erken dönüş tarihi olarak mart başı gösteriliyor. Bu sebeple Türkiye'de transfer dönemi kapanmadan bir oyuncu gelebilir. Öte yandan F.Bahçe'de kadro dışı bırakılan Serdar Aziz ise Erzurum maçından sonra "Para pul önemli değil. Takımıma katkı sağlamak istiyorum. En iyi şekilde görev yapabilirim" açıklamasında bulundu.

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