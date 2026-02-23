İSTANBUL 10°C / 6°C
23 Şubat 2026 Pazartesi
  • Fenerbahçe'de sakatlık krizi! 4 oyuncudan kötü haber geldi...
Spor

Fenerbahçe'de sakatlık krizi! 4 oyuncudan kötü haber geldi...

Fenerbahçe'de Kasımpaşa maçında Söyüncü ve Oosterwolde sakatlanırken Talisca da sekerek sahayı terk etti. Ederson'un 3 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı, diğer oyuncuların durumu MR sonrası netleşecek.

23 Şubat 2026 Pazartesi 20:33
Fenerbahçe'de sakatlık krizi! 4 oyuncudan kötü haber geldi...
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kasımpaşa'yı ağırladı.

Karşılaşma devam ederken Çağlar Söyüncü'den kötü haber geldi. Maçın 23. dakikasında adalesinde ağrı hisseden Çağlar Söyüncü, değişiklik talebinde bulundu. Milli oyuncu, bir süre oyuna devam etti ve kendini denedi.

Çağlar Söyüncü, oyuna devam edemedi ve 27. dakikada yerini Yiğit Efe'ye bıraktı.

BİR SAKATLIK DAHA!

Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde sakatlanarak yerini 40. dakikada Kante'ye bıraktı. Guendouzi, maça stoper mevkisinde devam etti.

TALİSCA'DA SEKEREK AYIRLDI!

Fenerbahçe'de Anderson Talisca ise maç sonu stadyumdan sekerek ayrıldı.

3 futbolcunun durumu salı günü çekilecek MR'ların ardından belli olacak.

EDERSON'DA SAKATLANDI!

Domenico Tedesco, maçın ardından yaptığı açıklamalarda Ederson'un sakatlığı sebebiyle 3 hafta sahalardan uzak kalacağını ifade etti.

