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Spor

Fenerbahçe'de Samatta sevinci

Fenerbahçe'nin dün Gençlerbirliği ile oynadığı hazırlık maçında sakatlanan Samatta'nın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

DHA27 Temmuz 2021 Salı 12:37 - Güncelleme: 27 Temmuz 2021 Salı 12:37
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Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda, Gençlerbirliği ile oynanan hazırlık maçında 60 dakikanın üzerinde forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise ısınma ve çabukluk çalışmasıyla başladıkları idmanda 2 grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Dar alanda çift kale maçla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

ÜÇ OYUNCU TAKIMLA BİRLİKTE ÇALIŞTI

Fenerbahçe'de bugün gerçekleştirilen antrenmanda Serdar Aziz, Sinan Gümüş ve Mesut Özil takımla birlikte çalıştı. Ayrıca dün Gençlerbirliği ile oynanan hazırlık maçında sakatlanarak kenara gelen Mbwana Samatta'nın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Tanzanyalı oyuncu, birkaç gün salonda çalıştıktan sonra takımla birlikte çalışmalara başlayacak.

Öte yandan geçtiğimiz sezonu Danimarka'nın Kopenhag takımında kiralık olarak geçiren Zanka, İstanbul'a geldi. Tecrübeli savunmacı, sağlık kontrollerinin ardından bireysel antrenmanlara başlayacak.

Sarı-lacivertli ekip, yeni sezon hazırlıkları kapsamında yarın saat 19.00'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Hollanda'nın PEC Zwolle takımı ile hazırlık maçında karşılaşacak.

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