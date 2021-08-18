Fenerbahçe'de Samatta sürprizi! Kadroda yok

Fenerbahçe'nin HJK Helsinki maçları öncesinde UEFA'ya bildirdiği listede sakatlığı bulunan Dimitris Pelkas, yeni transferlerden Steven Caulker, Kim Min-Jae ve Burak Kapacak'ın yanısıra herhangi bir sakatlığı bulunmayan Mbwana Samatta'ya da yer verilmedi.
Fenerbahçe, TFF limitleri nedeniyle Burak Kapacak ve Min-Jae Kim'in lisanslarını çıkaramazken, FFP kuralları nedeniyle yeni transferler Avrupa Ligi kadrosuna kaydedilemedi.
Öte yandan Zanka, Lemos, Çağtay Kurukalıp ve Nabil Dirar da kadroda yer almadı.