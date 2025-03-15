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Spor

Fenerbahçe'de, Samsunspor maçı öncesi 4 eksik! Bu isimler forma giyemeyecek

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, yarın Samsunspor'u konuk edecek. Sarı lacivertlilerde 4 futbolcu karşılaşmada forma giyemeyecek.

AA15 Mart 2025 Cumartesi 09:17 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de, Samsunspor maçı öncesi 4 eksik! Bu isimler forma giyemeyecek
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında yarın Reeder Samsunspor'u konuk edecek.

Ülker Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak müsabakayı, hakem Cihan Aydın yönetecek.

Oynadığı son 20 resmi müsabakada tek mağlubiyetini Rangers'a karşı yaşayan Fenerbahçe, bu süreçte 5 beraberlik, 14 galibiyet elde etti.

Teknik direktör Jose Mourinho'nun ekibi, ligde ise oynadığı son 11 müsabakada rakiplerine boyun eğmedi.

Sarı-lacivertliler, haftaya 2 maç eksiğiyle lider Galatasaray'ın 10 puan gerisinde giriyor.

Ligin ilk yarısında iki takım arasında Samsun'da oynanan karşılaşma 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

4 EKSİK

Fenerbahçe, Reeder Samsunspor karşısında 4 oyuncusundan faydalanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Diego Carlos, Çağlar Söyüncü, İsmail Yüksek ve Levent Mercan, zorlu müsabakada forma giyemeyecek.

3 İSİM SINIRDA

Fenerbahçe'de 3 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-lacivertlilerde Filip Kostic ve Mert Hakan Yandaş, kart görmeleri durumunda Bodrum FK deplasmanında forma giyemeyecek.

Bu isimlerin yanı sıra sakatlığı bulunan Çağlar Söyüncü de sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

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