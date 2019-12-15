Fenerbahçe’de sarı kart alarmı
HAFTAYA Beşiktaş ile derbide puan mücadelesine çıkacak olan Fenerbahçe’de, bugünkü Sivas maçı öncesi 3 oyuncu sarı kart sınırında bulunuyor.
- Star Spor
Bu sezon geride kalan 14 haftada üçer sarı kart gören Emre Belözoğlu, Serdar Aziz ve Vedat Muriç yine sarı görürse, Beşiktaş’a karşı forma giyemeyecekler. Sivas’ta da Emre, Appindangoye, Fernando, Fatih ve Erdoğan kart sınırındaki isimler...
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