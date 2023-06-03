Fenerbahçe'de şaşırtan ayrılık! Bavulunu topladı gidiyor: Bonservisi bile belli oldu...

Şampiyonluğu sezonun bitimine 1 hafta kala ezeli rakibi Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'de gelecek sezon hazırlıkları başladı. Sarı-lacivertliler önemli isimleri kadroda tutmak isterken bir yandan da yeni yıldızları takıma kazandırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Fenerbahçe gelecek sezon hazırlıklarına tam gaz devam ederken takımda sürpriz bir ayrılık gerçekleşti.

SÜRPRİZ AYRILIK

Sezon başında Jorge Jesus ile iyi bir çıkış yakalayan ancak Dünya Kupası arasından sonra istikrarı bir türlü sağlayamayan Fenerbahçe'de beklenmedik bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertlilerde birçok oyuncu gelecek sezon teknik direktör Jorge Jesus ile yola devam edilmesi halinde takımdan ayrılmayı planlarken Fenerbahçe'nin 2021 yılında İngiltere Championship ekiplerinden QRP'den kadrosuna kattığı Bright Osayi Samuel yönetime ayrılık kararını bildirdi.



BRIGHT OSAYI SAMUEL AYRILMAYI PLANIYOR

Sezon boyunca Serdar Dursun, Emre Mor, Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Kahveci'nin ayrılık iddiası gündemi meşgul etmiş ve bu oyuncular takımda yeterli süre bulamamak ve forma adaletinin olmamasından dert yanmıştı. 2021'den beri Fenerbahçe'de olan Bright Osayi Samuel'in ise takımda yeterli süre bulamaması tepkiye neden olmuş ve kendisi de durumdan memnun kalmamıştı.

TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRİYOR

Türkiye'de mutlu olmayan ve İngiltere'ye dönmek isteyen Bright Osayi Samuel'e Premier Lig'den Leeds United ve Bournemouth talip oldu. Transfer olmaya sıcak bakan 25 yaşındaki genç sağ bek teklifleri değerlendirmeye aldı. Fenerbahçe'nin de transferin gerçekleşmesi halinde 10 milyon euroluk gelir beklentisi olduğu biliniyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Fenerbahçe forması ile 33 resmi maça çıkan genç sağ bek Bright Osayi Samuel 2210 dakika sahada kaldı ve 1 asist ile skora katkı sağladı.