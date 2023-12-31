İSTANBUL 14°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Aralık 2023 Pazar / 18 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    29,5803
  • EURO
    32,7816
  • ALTIN
    1961.76
  • BIST100
    7470.18
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe'de Savic sesleri! Atletico Madrid'e teklif yapıldı
Spor

Fenerbahçe'de Savic sesleri! Atletico Madrid'e teklif yapıldı

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeyi amaçlayan Fenerbahçe stoper transferi için düğmeye bastı. Sarı lacivertliler, Atletico Madrid forması giyen Stefan Savic için İspanyol ekibine teklifte bulundu.

31 Aralık 2023 Pazar 19:59 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de Savic sesleri! Atletico Madrid'e teklif yapıldı
ABONE OL

Fenerbahçe, Atletico Madrid'de forma giyen 32 yaşındaki Karadağlı stoper Stefan Savic için teklini yaptı. İşte detaylar...

Bu sezon Süper Lig ve Türkiye Kupası'nın yanı sıra Konferans Ligi'nde de şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, ara transfer döneminde savunmaya takviye için harekete geçti.

Sarı-Lacivertli takım, La Liga ekiplerinden Atletico Madrid forması giyen savunma oyuncusu Stefan Savic'i adaylar arasına almış ve oyuncunun temsilcisi Zarko Pelicic'i İstanbul'a davet etmiş, görüşmelerde bulunmuştu.

Sports Digitale'in haberine göre; Fenerbahçe'nin, Stefan Savic'e verebileceği sözleşme şartlarını ilettiği ve teklif yaptığı belirtildi.

MALANG SARR ÖNERİLMİŞTİ

Öte yandan Chelsea'den Malang Sarr, Fenerbahçe'ye önerilmişti fakat yönetimin son tercihi Stefan Savic oldu.

Deneyimi sayesinde transferinin ardından direkt olarak defansa katkı sağlayabileceği düşünülüyor, çalışmalar devam ediyor.

SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

2015 yılından bu yana Atletico Madrid'de forma giyen ve sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde sona erecek olan Stefan Savic, bu sezon 13 karşılaşmada sahaya çıktı.

KARADAĞ MİLLİ TAKIMI'NDA OYNUYOR

Karadağ Milli Takımı'nda da oynayan 32 yaşındaki tecrübeli savunma oyuncusu, görev aldığı 73 karşılaşmada 9 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.