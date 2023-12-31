Fenerbahçe, Atletico Madrid'de forma giyen 32 yaşındaki Karadağlı stoper Stefan Savic için teklini yaptı. İşte detaylar...

Bu sezon Süper Lig ve Türkiye Kupası'nın yanı sıra Konferans Ligi'nde de şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, ara transfer döneminde savunmaya takviye için harekete geçti.

Sarı-Lacivertli takım, La Liga ekiplerinden Atletico Madrid forması giyen savunma oyuncusu Stefan Savic'i adaylar arasına almış ve oyuncunun temsilcisi Zarko Pelicic'i İstanbul'a davet etmiş, görüşmelerde bulunmuştu.

Sports Digitale'in haberine göre; Fenerbahçe'nin, Stefan Savic'e verebileceği sözleşme şartlarını ilettiği ve teklif yaptığı belirtildi.

MALANG SARR ÖNERİLMİŞTİ

Öte yandan Chelsea'den Malang Sarr, Fenerbahçe'ye önerilmişti fakat yönetimin son tercihi Stefan Savic oldu.

Deneyimi sayesinde transferinin ardından direkt olarak defansa katkı sağlayabileceği düşünülüyor, çalışmalar devam ediyor.

SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

2015 yılından bu yana Atletico Madrid'de forma giyen ve sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde sona erecek olan Stefan Savic, bu sezon 13 karşılaşmada sahaya çıktı.

KARADAĞ MİLLİ TAKIMI'NDA OYNUYOR

Karadağ Milli Takımı'nda da oynayan 32 yaşındaki tecrübeli savunma oyuncusu, görev aldığı 73 karşılaşmada 9 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.