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Spor

Fenerbahçe'de savunma hattı çöktü!

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Trabzonspor'a konuk olan Fenerbahçe'deki sakat olmayan tek stoper Simon Falette'nin 7. dakikada sakatlanarak oyunu terk etmesiyle sarı lacivertlilerin savunmasında hiçbir futbolcu kalmadı.

04 Mart 2020 Çarşamba 00:39 - Güncelleme: 04 Mart 2020 Çarşamba 00:39

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk karşılaşmasında Fenerbahçe, Trabzonspor'a konuk oldu. Mücadeleye stoper olarak orta sahadan devşirme Jailson ile ara transfer döneminde transfer edilen Simon Falette ilk 11'de sahaya çıkmıştı. Karşılaşmanın 7. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Falette sonrası Fenerbahçe'nin savunması tamamen çökmüş oldu.

SAKATLANAN SERDAR AZİZ'İN YERİNE İLK 11'DE BAŞLAMIŞTI

Sarı lacivertlilerde maç öncesi yapılan açıklamada Serdar Aziz'in sakatlığı olduğu için sahada olmayacağı belirtilirken mücadeleye yedek kulübesinde başlaması beklenen tek stoper Simon Falette, ilk 11'de başlamıştı.

SOL BEKTE DE DURUM FARKSIZ

Fenerbahçe savunmanın sol tarafında da sorun yaşıyor... Sakat olan Hasan Ali Kaldırım'ın yerine sol bekte Deniz Türüç forma giyerken, daha önce bu bölgede oynayan Nabil Dirar da sakat olduğu için sarı-lacivertlilerin kadrosunda yer almıyor.

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