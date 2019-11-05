Fenerbahçe'de savunmaya yeni ikili
Teknik Direktör Yanal, defansta alternatifleri artırmak için arayışlarını sürdürürken dünkü idmanda Sadık Çiftpınar ile Serdar Aziz’i stoperde denedi. Kasımpaşa maçında bu ikili 11’de yer alabilir.
- StarSpor
KANARYA’DA Teknik Direktör Ersun Yanal yeni arayışlarda. Fenerbahçe’de taktik antrenmanlarda Yanal savunmada Sadık Çiftpınar ve Serdar Aziz ikilisini deniyor. Süper Lig’de Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Sarı-Lacivertli takımda Yanal’ın kadrodaki alternatif sayısını artırmak istediği ve bu nedenle iki Türk oyuncuyu savunmanın göbeği için düşündüğü kaydedildi. Hafta boyunca taktik idmanda bu ikiliyi denemeye devam etmesi beklenen Yanal’ın Kasımpaşa karşısında ilk 11’de Sadık ve Serdar’ı birlikte oynatabileceği ifade ediliyor.
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