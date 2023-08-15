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Spor

Fenerbahçe'de Sebastian Szymanski fırtınası

Fenerbahçe'nin yeni transferi Sebastian Szymanski oynadığı maçlarda hem oyun olarak hem de skor katkısı yaparak takıma büyük katkı sağladı.

15 Ağustos 2023 Salı 10:06 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de Sebastian Szymanski fırtınası
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Fenerbahçe'nin sezon başında Dinamo Moskova'dan kadrosuna kattığı Sebastian Szymanski gösterdiği performansla taraftarların sevgilisi haline geldi.

Szymanski forma giydiği karşılaşmalarda hem oyun olarak hem de skor katkısı vererek fark yaratıyor.

1 GOL 3 ASİSTLİK PERFORMANS

Maribor ile oynanan ilk maçın ikinci yarısında oyuna giren ve 2 asist birden yaparak, 3-1 kazanılan karşılaşmaya damgasını vuran yeni transferlerden Sebastian Szymanski, Süper Lig macerasını da hızlı başladı. Szymanski, bu kez de Edin Dzeko'nun ikinci golünde asisti yaptı.

Polonyalı 10 numaranın an itibarıyla 1 golü ve 3 de asisti bulunuyor.

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