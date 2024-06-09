Fenerbahçe Spor Kulübü'nde Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı yapılacak.

Oy verme işlemi 10.00'da başladı, 17.00'de sona erecek. Oy kullanacak üyeler en geç saat 17.00'de oy kullanacakları sandığın başında bulunmaları gerekiyor.

Genel kurula 46 bin 410 kongre üyesinin katılım hakkı bulunuyor.

Seçimin ilk gününde; Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve denetim kurulu raporu okundu ve mevcut Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerinin her bir dönem bakımından ayrı ayrı ibra edilmesi görüşüldü. Ali Koç yönetimi mali ve idari yönden ibra edildi.

Seçimin ikinci günü Başkan ve Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu, Disiplin Kurulu, Sicil Kurulu, Balotaj Kurulu ile Tarih, Müze ve Arşiv Kurulu üyelerinin seçimleri gerçekleştirilecek.

Fenerbahçe'de geçmiş dönemde 20 yıl görev yapan ve başkanlığına yeniden aday olma kararı alan Aziz Yıldırım, adaylığını resmen duyurdu.

Fenerbahçe'de başkanlığa yeniden aday olan bir diğer isim ise mevcut başkan olan Ali Koç oldu.

VEFA KÜÇÜK KÜRSÜYE ÇIKTI

Fenerbahçe'de yapılacak olan seçimde divan başkanlığı görevini yürütecek olan Vefa Küçük, kürsüye çıkarak bir açılış konuşması yaptı. İşte Küçük'ün konuşması;

"Güneşli, sıcak bir gün. İnşallah bu sıcak ve güneş sandığa da yansır ve katılım çok olur. Oy verecek üyelerimizin gönlünden hangi aday geçiyorsa, ona oy versinler. Katılımın fazla olacağını tahmin ediyorum. 30-32 bin katılım olacağını tahmin ediyorum. Bugün saat 09.00'a kadar iki başkan adayı da listelerini verdi. Teslim aldığımızı imzaladık ve belgeledik.

Saat 17.00'ye kadar üyelerimizin oy verme imkanı var. Benim anonsumla saat 10'da oy verme başlayacak. 17.00'ye kadar yaka kartını alıp oy kullanamazsa, o üyelerimize oy verme hakkı tanıyacağız.

Kazanan taraf tevazu içinde, kaybedenin olgunluk içinde olması lazım. Bu şekilde sonuçlandıracağız inşallah. İnşallah bugün kazanan yine Fenerbahçe olacak."

10.00: Fenerbahçe'de seçimli genel kurulda oy verme işlemi başladı. Ali Koç oyunu 27, Aziz Yıldırım ise 46 numaralı sandığa oyunu atacak.

AZİZ YILDIRIM OYUNU KULLANDI

Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, Olağan Seçimli Genel Kurul'da oyunu kullandı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Ülker Stadı'na geldi.

8 BİN 280 KİŞİ OY KULLANDI



Fenerbahçe başkanlık seçiminde şu ana kadar 8 bin 280 kişi oy kullandı.

BAŞKAN ADAYLARI ALİ KOÇ VE AZİZ YILDIRIM'A YOĞUN İLGİ



Fenerbahçe başkanlığı için yarışan Ali Koç ve Aziz Yıldırım'a kongre üyeleri yoğun ilgi gösterdi.

Fenerbahçe Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, Ülker Stadyumu'nda yapılıyor. Bugün saat 10.00'da başlayan oy kullanma işleminde kongre üyeleri, belirtilen sandıkta oylarını kullanmaya devam ediyor. Toplam 47 sandıkta işlemler sürerken başkan adaylarından Ali Koç sarı, Aziz Yıldırım ise beyaz pusulada yer alıyor. Oy kullanma işlemi saat 17.00'de sona erecek.

Erken saatlerde stada gelen Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım, sahaya indiği andan itibaren kongre üyeleri tarafından çevresinde yoğun bir kalabalık oluşturdu. Daha sonra Maraton Alt tribünü önünde kurulan sandıkların orayı gezen Yıldırım, yanındakilerle birlikte alanı gezdi.

ALİ KOÇ İLE FOTOĞRAF YARIŞI



Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da daha sonra bu bölüme gelerek kongre üyeleriyle sohbet etti. Saha ortasında kurulan platformun bulunduğu alana geçen Başkan Koç'a kongre üyeleri yoğun ilgi gösterdi. Taraftarlar Başkan Koç ile fotoğraf çektirmek için adeta birbirleriyle yarıştı.