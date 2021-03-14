14 Mart 2021 Pazar 22:54 - Güncelleme: 14 Mart 2021 Pazar 22:54

FETÖ'nün futboldan temizlenmediğini kaydeden Selahattin Baki, "Biz refleks görmezsek, çok yakında kendimiz açıklayacağız. Fenerbahçe camiasının tekrar sinir uçlarıyla oynanmaya başlandı. FETÖ zihniyetinin, insanları sokağa dökerek kaos çıkarma çabası olarak görüyorum bunu. Futbol sadece futbol değildir. Ve futboldan FETÖ tam olarak temizlenmedi. Ali Koç bunları 1 hafta önce söyledi. Bunu söyledikten sonra bu akşam başımıza gelenler kamuoyunun malumu! İki tane operasyon yapılıyor. Fenerbahçe iyidir, kötüdür o futbolseverlerin yorumu. Ama sen yediğin gol ofsaytsa saymayacaksın, golse vereceksin. Kötü de oynasak hakkımızı kimseye yedirmeyiz ve hakkımızı kimse yememeli. Bugün yediğimiz gol kesin olarak ofsayt." ifadelerini kullandı.

SELAHATTİN BAKİ DEVLETE ÇAĞRIDA BULUNDU



Devlete çağrı yapan yönetici, "Artık futbolu, sporu aştı bu işler. Kötü de olsan, yediğin gol ofsaytsa saymayacaksın, attığın gol golse vereceksin. Sokaktaki birçok insan yapay zekayla çizginin çekildiğini sanıyor. İlk noktayı koyan operatör, manipülasyona açık. Bize karşı kötü niyet olduğu aşikar. Fenerbahçe camiası artık uyandı, bunları yemiyoruz. Devletimizden istirham ediyorum, artık bu ilişkileri olan insanları futboldan temizleyin. Bu sezon biter yoksa, gelecek sezon aynı yerden devam ederiz. En çok sevdiğim şey futbol, artık futboldan bıkkınlık yaşayacak noktaya geldim. Sayım Cumhurbaşkanımız önde olmak üzere futbolu sevenler olduğunu biliyorum, lütfen bir temizlik bekliyoruz artık." dedi.