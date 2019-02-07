Fenerbahçe'de Şener Özbayraklı, Kayserispor maçının kadrosuna alınmadı Süper Lig'de deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'nin kadrosu belli oldu. Şener Özbayraklı Ersun Yanal'ın kararıyla kadroda kendine yer bulamadı.