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Spor

Fenerbahçe'de Sevilla mesaisi başladı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda 2-0'lık yenilginin rövanşında evinde Sevilla ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına başladı.

AA11 Mart 2023 Cumartesi 20:23 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de Sevilla mesaisi başladı
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UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında 16 Mart Perşembe günü İspanya ekibi Sevilla'yı ağırlayacak Fenerbahçe, bu karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Pas organizasyonlarıyla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

İspanya'da oynanan turun ilk maçından 2-0 mağlup ayrılan Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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