Fenerbahçe'de Sevilla mesaisi başladı

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında 16 Mart Perşembe günü İspanya ekibi Sevilla'yı ağırlayacak Fenerbahçe, bu karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Pas organizasyonlarıyla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

İspanya'da oynanan turun ilk maçından 2-0 mağlup ayrılan Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.