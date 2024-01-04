İSTANBUL 15°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Ocak 2024 Perşembe / 23 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    29,7803
  • EURO
    32,7351
  • ALTIN
    1958.93
  • BIST100
    7465.97
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe'de sevindiren gelişme! Rodrigo Becao çalışmalara başladı
Spor

Fenerbahçe'de sevindiren gelişme! Rodrigo Becao çalışmalara başladı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 19. haftasında karşılaşacağı İstanbulspor maçı için idmanlarını sürdürdü. Sarı lacivertlilerde uzun süredir sakat olan Rodrigo Becao ise bireysel çalışmalarına başladı.

4 Ocak 2024 Perşembe 14:51 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de sevindiren gelişme! Rodrigo Becao çalışmalara başladı
ABONE OL

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında 7 Ocak Pazar günü saat 16.00'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda, İstanbulspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün öğle saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı idmanla sürdürdü.

Teknik Direktör İsmail Kartal yönetimindeki idman koşu, ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başladı.

Çift kale maçla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Fenerbahçe'de uzun süredir sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak olan Rodrigo Becao bireysel koşu çalışmalarına başladı.

Sarı lacivertliler hazırlıklarına 5 Ocak Cuma günü yapacağı çalışmayla devam edecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.