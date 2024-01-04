Fenerbahçe'de sevindiren gelişme! Rodrigo Becao çalışmalara başladı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında 7 Ocak Pazar günü saat 16.00'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda, İstanbulspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün öğle saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı idmanla sürdürdü.
Teknik Direktör İsmail Kartal yönetimindeki idman koşu, ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başladı.
Çift kale maçla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.
Fenerbahçe'de uzun süredir sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak olan Rodrigo Becao bireysel koşu çalışmalarına başladı.
Sarı lacivertliler hazırlıklarına 5 Ocak Cuma günü yapacağı çalışmayla devam edecek.