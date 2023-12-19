Sezon başından beri sakatlıklarla boğuşan Fenerbahçe'de tam kriz bitti derken Edin Dzeko'dan kötü haber geldi. Antrenman öncesi sağlık ekibine ağrıları olduğunu ileten Boşnak yıldız çalışmaya katılmadı.

Tedbir amacıyla idmana çıkarılmayan Edin Dzeko'ya kontrol için MR çekildi.

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA

Fenerbahçe, sakatlanan Edin Dzeko'nun son durumuyla ilgili flaş bir açıklamada bulundu.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Edin Dzeko'nun antrenman sonrası yaşadığı ağrı şikayeti sonrası Ataşehir Hastanesi'nde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir.

Yapılan tetkikler neticesinde sağ ayak arka adalesinde zorlanma tespit edilen oyuncumuzun tedavi süreci başlatılmıştır."

EDIN DZEKO'NUN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla şu ana kadar 21 resmi maça çıkan Edin Dzeko, bu karşılaşmaların 19'unda ilk 11'de yer aldı. Toplam 1576 dakika sahada kalan 37 yaşındaki yıldız, 16 gol ve 7 asistle skora etki etti.