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Spor

Fenerbahçe'de Sinan Gümüş sevinci

Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de, sakatlığı geçen Sinan Gümüş, idmanın ilk bölümünde takımla çalıştı

DHA17 Mart 2021 Çarşamba 15:30 - Güncelleme: 17 Mart 2021 Çarşamba 15:30
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Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Erol Bulut yönetimindeki idman ısınma ve çabukluk çalışmasıyla başladı. Daha sonra 3 gruba ayrılan futbolcular 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Dün itibariyle saha koşularına başlayan Sinan Gümüş bugünkü antrenmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalışırken, ikinci bölümdeyse takımdan ayrı özel program uyguladı. Sadık Çiftpınar, Mesut Özil ve Gökhan Gönül'ün tedavisine devam edilirken; Filip Novak ise özel program dahilinde antrenmanı tamamladı.

Sarı-lacivertliler, Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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