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Spor

Fenerbahçe'de sırada Avrupa var! Hedef 3'te 3

Bu sezon ligde ve Avrupa'da oynadığı her maçı kazanan Fenerbahçe bu akşam Konferans Ligi 3. haftasında sahaya çıkacak. Sarı lacivertliler Ludogorets karşısında maçı kazanıp galibiyet serisini sürdürmek ve gruptan çıkmaya bir adım daha yaklaşmak istiyor.

Akşam26 Ekim 2023 Perşembe 09:26 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de sırada Avrupa var! Hedef 3'te 3
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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu üçüncü maçında bugün Bulgaristan'ın Ludogorets takımını konuk edecek.

İsmail Kartal yönetiminde bu sezon oynadığı 17 resmi maçı da kazanan Sarı-Lacivertliler, Ludogorets engelini de kayıpsız geçmeyi hedefliyor. Grubunda 6 puanla lider durumda bulunan Sarı-Lacivertliler, rakibini geçmesi durumunda grup liderliği yolunda büyük avantaja sahip olacak. H Grubu'nun ilk maçında Spartak Trnava'yı 4-0 mağlup eden konuk ekip ise ikinci müsabakada Nordsjaelland'a 7-1 yenildi.

F.Bahçe, Ludogorets karşısında 3 oyuncusundan faydalanamayacak. Sarı-Lacivertliler'de sakatlıkları bulunan King, Serdar Aziz ve Mert Hakan bugünkü müsabakada forma giyemeyecek. Kanarya, Ludogorets karşısına savunmada alternatif eksikliğiyle çıkacak. Samet Akaydin UEFA kadrosunda yok. Serdar Aziz de sakat. İsmail Kartal'ın elinde gerçek pozisyonu stoper olan sadece Becao ve Djiku yer alıyor. Öte yandan İsmail Yüksek ise bugünkü maçta dinlendirilecek.

F.BAHÇE - LUDOGORETS

SAAT: 19.45

STAT: Ülker

YAYIN: Exxen

HAKEM: Guillermo Cuadra

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