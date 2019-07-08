32°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7223
  • 6,4298
  • 258.409
  • 98.717
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Fenerbahçe'de sırada Mesut Özil ve Mustafi var

Fenerbahçe'nin Muric transferi Arnavut basınında büyük ses getirirken, sarı-lacivertlilerin Muric'in ardından Shkodran Mustafi ile Mesut Özil'i transfer etmek istediği bildirildi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Fenerbahçe'nin Kosovalı santrfor Vedat Muric'i transfer etmesi, Arnavut basınında geniş yankı buldu.
 
İnsporti adlı online spor gazetesi, Muric'in transferinin birkaç gündür gündemde olduğunu, Kosovalı futbolcuyla İtalya Birinci Futbol Ligi ekiplerinin de ilgilendiğini yazdı.
 
Sözleşmenin detaylarına yer verilen haberde, transfer sonrası Muric'in altyapısından yetiştiği Kosova'nın Prizren şehrindeki Liria Kulübünün de FIFA kuralları doğrultusunda 300 bin avro yetiştirme bedeli alacağı kaydedildi.
 
Lajmi.net haber sitesi ise transferi okuyucularına "Vedat Muric'in Fenerbahçe'deki baş döndürücü maaşı" başlığıyla duyururken, Muric'in önce Galatasaray ile anlaşmaya vardığını ancak Kosovalı golcünün eski kulübü ile sarı-kırmızılıların anlaşamadığını yazdı.
 
Telegrafi.com da "Rüya gerçek olduğunda: Muric bir zamanlar Türk takımının taraftarlığını yaptı, bugün Fenerbahçe'ye transferi resmileşti" başlığıyla verdiği haberinde, Kosova Milli Takımı'nın yıldızı Muric'in ülkesinde oynadığı sıralarda Prizren Fenerbahçeliler Derneği pankartı önünde çekilen fotoğrafını paylaştı.
 
Sovrani adlı internet sitesi de Muric'in Kosova Milli Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'nde yaptığı maçlarda attığı gollerle parladığını, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'ndeki golleriyle de baş kahraman olduğunu vurguladı.
 
Periskopi de Fenerbahçe'nin Vedat Muric'i transfer ettiğini sırada ise Arsenal'ın Arnavut asıllı Alman futbolcusu Shkodran Mustafi ile Mesut Özil olduğunu iddia etti.
 
Gazeta Blic'in Arnavutça yayını ise "Muric pembe dizisi sona erdi" başlığını kullandı.
 
AA
 

Habib´le Nate Diaz karşı karşıya geldi, ortalık bir anda karıştı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Başkan Erdoğan açıklamalarda bulunuyor

Başkan Erdoğan açıklamalarda bulunuyor

Çukurca'da sıcak çatışma! 3 terörist etkisiz hale getirildi

Çukurca'da sıcak çatışma! 3 terörist etkisiz hale getirildi

'Maçka' Eren Bülbül için uçtu

'Maçka' Eren Bülbül için uçtu

Herkes bu gizemi merak ediyordu... İşte o sır!

Herkes bu gizemi merak ediyordu... İşte o sır!

O geceyi anlattı: Cumhurbaşkanı kulağıma eğilip...

O geceyi anlattı: Cumhurbaşkanı kulağıma eğilip...

İşte 'göklerin beyefendisi': Gökbey

İşte 'göklerin beyefendisi': Gökbey

658 yıl önce yapıldı... Böyle görüntülendi

658 yıl önce yapıldı... Böyle görüntülendi

Yargıtay son noktayı koydu: İstifa eden işçiye ödenmeyecek

Yargıtay son noktayı koydu: İstifa eden işçiye ödenmeyecek
 

POPÜLER HABERLER

´Vatan Bizim, İrade Bizim´

´Vatan Bizim, İrade Bizim´

Boğaz'ın derinliklerinde görüntülendi! Devasa ve çok tehlikeli

Boğaz'ın derinliklerinde görüntülendi! Devasa ve çok tehlikeli

300 yıllık! Dağdan gelen sularla besleniyor...

300 yıllık! Dağdan gelen sularla besleniyor...

Türk Yıldızları nefes kesti!

Türk Yıldızları nefes kesti!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA