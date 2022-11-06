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Spor

Fenerbahçe'de Sivasspor maçı hazırlıkları tamamlandı

Süper Lig'in 13. hafta mücadelesinde evinde Sivasspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de maçın hazırlıkları tamamlandı.

DHA6 Kasım 2022 Pazar 21:20 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de Sivasspor maçı hazırlıkları tamamlandı
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Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 13'üncü haftasında Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Can Bartu Tesislerinde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıyla başladı. Oyuncular sahada gerçekleştirilen koşu, ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmalarının ardından 2 grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Sarı-lacivertli ekip, Ülker Stadyumu'nda yarın saat 20:00'de Sivasspor'u ağırlayacak.

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