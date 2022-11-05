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Spor

Fenerbahçe'de Sivasspor maçı mesaisi sürüyor

Süper Lig'in 13. haftasında evinde Sivasspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de maçın hazırlıkları devam etti.

AA5 Kasım 2022 Cumartesi 19:47 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de Sivasspor maçı mesaisi sürüyor
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Fenerbahçe Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 7 Kasım Pazartesi günü Demir Grup Sivasspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıyla başladı.

Sahada gerçekleştirilen koşu, ısınma, çabukluk ve pas çalışmasıyla süren idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Sakatlığı geçen Rossi takımla çalıştı. İrfan Can Eğribayat, Luan Peres ve Lincoln Henrique günü tedavi ile geçirirken, Gustavo Henrique ise takımdan ayrı yaptığı bireysel çalışmalarla günü tamamladı. Mert Hakan Yandaş da bireysel çalışmalara başladı.

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