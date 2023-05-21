Fenerbahçe'de Sivasspor mesaisi devam ediyor

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde 24 Mayıs Çarşamba günü sahasında Demir Grup Sivasspor ile yapacağı rövanş maçının hazırlıklarına devam etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, salonda core çalışmasıyla başladı.

Sahada koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle süren antrenmanda 2 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanlarla sürdürecek.