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Spor

Fenerbahçe'de Sivasspor mesaisi sürüyor

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak.

AA27 Nisan 2023 Perşembe 15:35 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de Sivasspor mesaisi sürüyor
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Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında 29 Nisan Cumartesi günü deplasmanda karşılaşacağı Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Jorge Jesus yönetimindeki antrenman, salondaki kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıyla başladı.

Daha sonra sahaya geçen oyuncular; koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleri sonrasında pas çalışmaları yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Öte yandan sakatlığı geçen golcü oyuncu Michy Batshuayi de takımla çalıştı.

Fenerbahçe, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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