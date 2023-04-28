Fenerbahçe'de Sivasspor mesaisi tamamlandı

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında yarın deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.



Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki idman, koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. İki grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla süren idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Fenerbahçe, karşılaşma için bugün özel uçakla maçın oynanacağı Sivas'a gidecek.