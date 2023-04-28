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Spor

Fenerbahçe'de Sivasspor mesaisi tamamlandı

Spor Toto Süper Lig'in 32.haftasında deplasmanda Sivasspor ile oynayacak Fenerbahçe'de hazırlıkları tamamlandı.

AA28 Nisan 2023 Cuma 15:29 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de Sivasspor mesaisi tamamlandı
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Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında yarın deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki idman, koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. İki grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla süren idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Fenerbahçe, karşılaşma için bugün özel uçakla maçın oynanacağı Sivas'a gidecek.

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