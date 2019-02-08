Fenerbahçe'de Skrtel bağırsak enfeksiyonu geçirdi
Kayserispor maçı öncesi Fenerbahçe'de Skrtel bağırsak enfeksiyonu geçirdi.
Son anda kadrodan çıkartıldı
Sarı-Lacivertli takımda Slovak savunma oyuncusu Skrtel, bağırsak enfeksiyonu nedeniyle Kayserispor maçının kadrosundan çıkartıldı.
Skrtel yerine Serdar Aziz
Fenerbahçe'de Skrtel'in sakatlığının ardından ilk 11'e Galatasaray'dan transfer edilen Serdar Aziz alındı.
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