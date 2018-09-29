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Fenerbahçe'de Skrtel ve Tolga Ciğerci, Rize deplasmanında yok

Sarı-lacivertliler, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında 29 Eylül Pazar günüÇaykur Rizespor'a konuk olacak. Fenerbahçe'de, karşılaşma öncesinde sakatlığı bulunan futbolculardan Skrtel'in durumu belirsizliğini korurken, Tolga Ciğerci forma giyemeyecek.

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Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında 30 Eylül Pazar günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.

Çaykur Didi Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Süper Lig'in 6. haftasındaki derbi mücadelesinde konuk ettiği Beşiktaş ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, Çaykur Rizespor karşısında kazanarak galibiyet serisi yakalamayı hedefliyor.

Teknik direktör Phillip Cocu yönetimindeki sarı-lacivertliler, haftaya 7 puanla 13. sırada giriyor.

Fenerbahçe karşılaşması öncesinde teknik adam değişikliğine giden ve takımın başına Okan Buruk'u getiren Çaykur Rizespor'un ise 3 puanı bulunuyor.

Sarı-lacivertlilerde, karşılaşma öncesinde sakatlığı bulunan futbolculardan Martin Skrtel'in durumu belirsizliğini korurken, Tolga Ciğerci forma giyemeyecek.

Phillip Cocu'nun, Çaykur Rizespor karşısında Beşiktaş maçının ilk 11'inde değişikliğe gitmesi beklenmiyor.

(AA)

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