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Spor

Fenerbahçe'de Slavia Prag maçı hazırlıkları devam ediyor

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi play-off turun ilk maçında Çekya temsilcisi Slavia Prag ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

DHA15 Şubat 2022 Salı 21:29 - Güncelleme: 15 Şubat 2022 Salı 21:30
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UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Perşembe günü Çekya temsilcisi Slavia Prag ile Ülker Stadyumu Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde karşılaşacak olan Fenerbahçe, hazırlıklarını akşam saatlerinde Can Bartu Tesisler'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Isınma, koordinasyon ve çabukluk hareketlerinin ardından 2 gruba ayrılan oyuncular, pas çalışması yaptı. Çift kale maçla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Filip Novak ve Luiz Gustavo günü bireysel çalışmalarla tamamlarken, Serdar Dursun da antrenmanın ilk bölümde takımla, ikinci bölümde bireysel çalıştı. İrfan Can Kahveci ise günü tedavi programı ile noktaladı.

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