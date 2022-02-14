Fenerbahçe'de Slavia Prag mesaisi başladı

AA 14 Şubat 2022 Pazartesi 21:30 - Güncelleme: 14 Şubat 2022 Pazartesi 21:30

UEFA Konferans Ligi Play-Off turu ilk maçında 17 Şubat Perşembe günü Çekya temsilcisi Slavia Prag'ı konuk edecek Fenerbahçe hazırlıklarına başladı.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenmanda, çabukluk idmanlarının ardından üç gruba ayrılan oyuncular çeşitli pas ve top kapma çalışmaları gerçekleştirdi.

Çift kale maç sonrası bireysel çalışmalarla idman sona ererken GZT Giresunspor maçında görev yapan futbolcular antrenmanın ilk bölümünde takımla çalışıp ikinci bölümünde ise yenileme antrenmanları yaptı.

Mesut Özil takımla birlikte çalışırken, Filip Novak saha idmanlarına başladı. Serdar Dursun günü bireysel programı doğrultusunda çalışarak tamamlarken; Luiz Gustavo ve İrfan Can Kahveci'nin tedavisi devam etti.

Sarı-lacivertliler hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.