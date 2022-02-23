Fenerbahçe'de Slavia Prag rövanşı öncesi korkutan istatistik!

Sarı-lacivertli takım, 1959'dan itibaren yer aldığı Avrupa kupalarında, ilk maçından mağlup ayrıldığı 30 turun 29'unda elenmekten kurtulamadı. Fenerbahçe, bu eşleşmelerden sadece birinde rövanşta sonucu lehine çevirerek tur atlayabildi.
Slavia Prag karşısında İstanbul'da oynadığı ilk karşılaşmayı 3-2 kaybeden Fenerbahçe, yarın deplasmanda son 16 turuna yükselebilmek için sahaya çıkacak.
Fenerbahçe, ilk maçta yenilgi yaşadığı turlardan sadece birinde rövanşta aldığı sonuçla rakibini eledi.
1998-1999 sezonu UEFA Kupası ön eleme turunda İsveç'in Göteborg takımıyla eşleşen sarı-lacivertliler, deplasmandaki ilk maçtan 2-1 mağlup ayrıldı.
İstanbul'daki rövanşı ise Fenerbahçe, Elvir Baliç'in tek golüyle kazanarak Göteborg'u elemeyi başardı.
Fenerbahçe'nin Avrupa kupaları tarihinde ilk maçta kaybettiği eşleşmeler ve aldığı sonuçlar şöyle:
|Sezon
|Kulvar
|Rakip
|İlk maç (FB-Rakip)
|Rövanş (FB-Rakip)
|1961-62
|Şampiyon Kulüpler Kupası
|Nürnberg (Almanya)
|1-2
|0-1
|1963-64
|Kupa Galipleri Kupası
|MTK (Macaristan)
|0-2
|3-1 ve 0-1
|1964-65
|Şampiyon Kulüpler Kupası
|DWS (Hollanda)
|1-3
|0-1
|1968-69
|Şampiyon Kulüpler Kupası
|Ajax (Hollanda)
|0-2
|0-2
|1970-71
|Şampiyon Kulüpler Kupası
|Carl Zeiss Jena (Almanya)
|0-4
|0-1
|1972-73
|UEFA Kupası
|Ruch Chorzow (Polonya)
|0-3
|1-0
|1973-74
|UEFA Kupası
|Nice (Fransa)
|0-4
|2-0
|1974-75
|Şampiyon Kulüpler Kupası
|Ruch Chorzow (Polonya)
|1-2
|0-2
|1975-76
|Şampiyon Kulüpler Kupası
|Benfica (Portekiz)
|0-7
|1-0
|1977-78
|UEFA Kupası
|Aston Villa (İngiltere)
|0-4
|0-2
|1979-80
|Kupa Galipleri Kupası
|Arsenal (İngiltere)
|0-2
|0-0
|1980-81
|UEFA Kupası
|Bero (Bulgaristan)
|0-1
|1-2
|1983-84
|Şampiyon Kulüpler Kupası
|Bohemians (Çekya)
|0-1
|0-4
|1984-85
|UEFA Kupası
|Fiorentina (İtalya)
|0-1
|0-2
|1985-86
|Şampiyon Kulüpler Kupası
|Göteborg (İsveç)
|0-4
|2-1
|1989-90
|Şampiyon Kulüple Kupası
|Sparta Prag (Çekya)
|1-3
|1-2
|1990-91
|UEFA Kupası
|Atalanta (İtalya)
|0-1
|1-4
|1994-95
|UEFA Kupası
|Cannes (Fransa)
|0-4
|1-5
|1995-96
|UEFA Kupası
|Real Betis (İspanya)
|1-2
|0-2
|1998-99
|UEFA Kupası
|Göteborg (İsveç)
|1-2
|1-0
|2002-03
|UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme
|Feyenoord (Hollanda)
|0-1
|0-2
|2004-05
|UEFA Kupası
|Real Zaragoza (İspanya)
|0-1
|1-2
|2006-07
|UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme
|Dinamo Kiev (Ukrayna)
|1-3
|2-2
|2009-10
|UEFA Avrupa Ligi
|Lille (Fransa)
|1-2
|1-1
|2010-11
|UEFA Avrupa Ligi play-off
|PAOK (Yunanistan)
|0-1
|1-1
|2012-13
|UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme
|Spartak Moskova (Rusya)
|1-2
|1-1
|2013-14
|UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme
|Arsenal (İngiltere)
|0-3
|0-2
|2016-17
|UEFA Avrupa Ligi son 32 turu
|Krasnodar (Rusya)
|0-1
|1-1
|2017-18
|UEFA Avrupa Ligi play-off
|Vardar (Kuzey Makedonya)
|0-2
|1-2
|2018-19
|UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme
|Benfica (Portekiz)
|0-1
|1-1