Sarı-Lacivertliler ocak ayı yaklaşırken transfer hedeflerini belirleyerek çalışmalarını sürdürüyor. Eksik bölgelere takviye yapmak isteyen sarı lacivertli yönetim, sol bek transferine öncelik verdi.

Jayden Oosterwolde'nin sakatlanarak sezonu kapatmasının ardından oyuncu arayışına geçen Kanarya, Tottenham'da geleceği belirsiz olan Sergio Reguilon'a kancayı taktı. Dış basında çıkan haberlere göre; 27 yaşındaki oyuncu, ocak ayında Londra ekibiyle sözleşmesini feshederek ayrılmak istiyor.

İspanyol yıldız, düzenli olarak forma giyebileceği bir takıma imza atma peşinde. Real Madrid altyapısında yetişen Reguilon, Jose Mourinho ile birlikte çalıştı. Portekizli teknik adamın, eski öğrencisini kadrosunda görmek istediği bildirildi. İspanyol oyuncunun adı Fenerbahçe'nin haricinde Sevilla ve Getafe ile de anılıyor.

Tecrübeli sol bek, Real Madrid'den kiralık olarak gittiği Sevilla'da başarılı bir performans göstermiş ve Avrupa Ligi zaferi yaşamıştı. Tottenham da Sergio'dan vazgeçmeye hazır, Ocak ayında gelecek bir teklif karşılığında oyuncusunun ayrılığına izin verecek. Suudi Arabistan'dan da birçok takımın devrede olduğu öğrenildi. Reguilon, bu sezon forma şansı bulamadı.