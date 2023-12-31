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Spor

Fenerbahçe'de sol beke sürpriz isim

Bu sezon 3 kulvarda mücadele eden Fenerbahçe ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirerek yol kazasına izin vermek istemiyor. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren sarı lacivertli ekip, Bahia forması giyen sol bek Matheus Bahia'yı yakın takibe aldı.

31 Aralık 2023 Pazar 10:29 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de sol beke sürpriz isim
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Süper Lig'de liderliğini sürdüren Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor. UEFA Konferans Ligi'nde de mücadelesini sürdüren ve son 16 turuna kalma başarısını gösteren sarı-lacivertlilerde transfer hareketliliği arttı.

SÜRPRİZ BİR İDDİA GELDİ

Orta saha bölgesi için Milan forması giyen Rade Krunic ile anlaşmaya yakın olan Fenerbahçe ile ilgili sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı.

MATHEUS BAHIA SÜRPRİZİ

Brezilya basını, sarı-lacivertlilerin Bahia forması giyen sol bek Matheus Bahia'ya talip olduğunu yazdı.

CSKA MOSKOVA DA İSTİYOR

Radio Itapoan'dan Caio Leony'nin haberine göre; Fenerbahçe'nin dışında CSKA Moskova'nın da 24 yaşındaki futbolcuyla ilgilendiği ve Bahia'ya resmi teklif yaptığı belirtildi.

SEZON PERFORMANSI

Matheus Bahia bu sezon takımıyla 27 maça çıktı. Brezilyalı sol bek, 1 asistlik bir performans sergiledi.

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