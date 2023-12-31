Fenerbahçe'de sol beke sürpriz isim

Süper Lig'de liderliğini sürdüren Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor. UEFA Konferans Ligi'nde de mücadelesini sürdüren ve son 16 turuna kalma başarısını gösteren sarı-lacivertlilerde transfer hareketliliği arttı.

SÜRPRİZ BİR İDDİA GELDİ

Orta saha bölgesi için Milan forması giyen Rade Krunic ile anlaşmaya yakın olan Fenerbahçe ile ilgili sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı.

MATHEUS BAHIA SÜRPRİZİ

Brezilya basını, sarı-lacivertlilerin Bahia forması giyen sol bek Matheus Bahia'ya talip olduğunu yazdı.

CSKA MOSKOVA DA İSTİYOR

Radio Itapoan'dan Caio Leony'nin haberine göre; Fenerbahçe'nin dışında CSKA Moskova'nın da 24 yaşındaki futbolcuyla ilgilendiği ve Bahia'ya resmi teklif yaptığı belirtildi.

SEZON PERFORMANSI

Matheus Bahia bu sezon takımıyla 27 maça çıktı. Brezilyalı sol bek, 1 asistlik bir performans sergiledi.