Fenerbahçe'de Soldado ve Valbuena zirvesi
Fenerbahçe yönetimi Valbuena ve Soldado'ya teklif yapmaya hazırlanıyor. İki futbolcu da indirime gitmeyi kabul ederse 1 sezon daha Fenerbahçe formasını giyecek.
Fenerbahçe yönetimi sezon sonunda sözleşmeleri sona erecek olan Soldado ve Valbuena konusunda yeni bir hamle yapmaya hazırlanıyor...
Sarı-Lacivertliler, Ersun Yanal'ın takımda kalmasını istediği iki yıldıza 1.7 milyon Euro'luk son bir teklif sunacak.
Eğer Soldado ve Valbuena 'evet' derse 1 yıl daha Fenerbahçe formasını giyecek. Aksi halde yollar ayrılacak.
(Takvim)
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