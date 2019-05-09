Fenerbahçe'de Soldado ve Valbuena zirvesi

Fenerbahçe yönetimi sezon sonunda sözleşmeleri sona erecek olan Soldado ve Valbuena konusunda yeni bir hamle yapmaya hazırlanıyor...

Sarı-Lacivertliler, Ersun Yanal'ın takımda kalmasını istediği iki yıldıza 1.7 milyon Euro'luk son bir teklif sunacak.

Eğer Soldado ve Valbuena 'evet' derse 1 yıl daha Fenerbahçe formasını giyecek. Aksi halde yollar ayrılacak.

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