Fenerbahçe'de son hedef: Yannick Carrasco

Transferde büyük düşünen Fenerbahçe nokta atışı bir takviye yapmak için düğmeye bastı. Teknik direktör İsmail Kartal'ın isteklerine göre hareket eden yönetim, listedeki yıldızlarla görüşmelerde bulunuyor. Hücum hattına dünyaca ünlü bir yıldızı transfer etmek isteyen Kanarya'dan flaş bir hamle geldi.

CARRASCO OPERASYONU

Fenerbahçe, Atletico Madrid'in yıldızı Yannick Carrasco'yu renklerine bağlamak istiyor. Sarı-lacivertliler, Belçikalı oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak için temaslarda bulunuyor. Transferde ısrarcı olan yönetim, resmi adımları hafta içinde atacak. Gelen bilgilere göre; Fenerbahçe yönetimi, İspanya'ya çıkarma yapacak ve Atletico Madrid ile resmi görüşmelere başlayacak.

BARCELONA DA TALİP

İspanyol basını, Carrasco'yu Barcelona'nın da istediğini ancak FFP nedeniyle işinin kolay olmadığını duyurdu.

Haberde; 'Barcelona olmazsa Fenerbahçe, Yannick için en büyük olasılık' denildi.

SEZON PERFORMANSI

Carrasco, geçtiğimiz sezon Atletico Madrid'de 44 resmi maçta forma giydi. Bu müsabakalarda 10 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

CARRASCO'NUN KARİYERİ

Futbola Belçika'da Diegem kulübünün altyapısında başlayan kanat sağ ayaklı kanat oyuncusu, daha sonra sırasıyla Genk, Monaco, Atletico Madrid ve Dalian Professional'de forma giydi. Belçikalı yıldız, 2020'de Çin ekibi Dalian Professional'den tekrardan Atletico Madrid'e döndü. Barcelona'nın da gündeminde olan Carrasco'nun Atletico Madrid ile mevcut sözleşmesi 2024 yazında sona eriyor.