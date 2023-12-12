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Spor

Fenerbahçe'de Spartak Trnava mesaisi devam ediyor

UEFA Konferans Ligi'nde Spartak Trnava'yı konuk edecek olan temsilcimiz Fenerbahçe bu maçın hazırlıklarına devam etti. Sarı-lacivertliler, yarın yapacağı son antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

IHA12 Aralık 2023 Salı 16:41 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de Spartak Trnava mesaisi devam ediyor
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Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi H Grubu 6. maçında Spartak Trnava ile yapacağı mücadelenin hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

UEFA Konferans Ligi H Grubunun 6. ve son haftasında 14 Aralık Perşembe günü saat 20.45'te Slovakya ekibi Spartak Trnava ile Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını bugün öğle saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör İsmail Kartal yönetimindeki idman ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Pas çalışmalarıyla süren idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sarı-lacivertliler, Spartak Trnava maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

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