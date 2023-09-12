İSTANBUL 24°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Eylül 2023 Salı / 27 Safer 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,8983
  • EURO
    28,8247
  • ALTIN
    1650.34
  • BIST100
    8198.12
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Spor

Fenerbahçe'de sponsor gecesi

Fenerbahçe, kulübün branşlarına sponsor olan markalar için özel bir gece düzenledi.

12 Eylül 2023 Salı 15:45 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de sponsor gecesi
ABONE OL

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kuruçeşme Divan'da gerçekleştirilen geceye Başkan Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri, kulüp profesyonelleri, şube sorumluları, antrenörler, sporcular ve sponsor firmaların temsilcileri katıldı.

Başkan Ali Koç sponsor firma temsilcilerine plaket dağıtırken, geceye katılan ve kulübe destek verenlere de teşekkür etti.

İSMAİL KARTAL: BU SENE O SENE OLACAK

Sponsorlara teşekkür eden Kartal, "Bu seneki transferlerimizi başkanımız, yöneticilerimiz, hep birlikte çalışarak, istişare ederek yaptık ve bu noktaya geldik. İyi başladık, 9'da 9 yaptık. İnşallah bu sene o sene olacak. Ben bunu Fenerbahçe'nin bir evladı olarak hissediyor ve görüyorum. Bu sene tüm kupalara talibiz ve inşallah da öyle olacak." ifadelerini kullandı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'yla 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri için Japonya'da bulunan Fenerbahçeli isimler Eda Erdem Dündar, Gizem Örge, Aslı Kalaç, Melissa Vargas ve takım menajeri Pelin Çelik, çektikleri videoyla geceye katılanlara mesaj gönderdi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.