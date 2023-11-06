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Spor

Fenerbahçe'de stoper krizi! 2 yıldız için seferberlik ilan edildi

Fenerbahçe'de sakatlıkları devam eden stoperler Alexander Djiku, Serdar Aziz ve Becao'nun yokluğu son oynanan Trabzonspor maçında gözler önüne serildi. Sarı lacivertli ekip Ferd ve Djiku için adeta seferlik ilan etti ve iki oyuncunun bir an önce sahalara dönmesi için yoğun mesai harcıyor. İşte detaylar...

6 Kasım 2023 Pazartesi 09:37 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de stoper krizi! 2 yıldız için seferberlik ilan edildi
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Fenerbahçe'nin bu sezonki yenilmezlik serisi önceki akşam Trabzonspor karşısında sona erdi. Zorlu maça 19'da 19 gibi inanılmaz bir istatistikle çıkan sarı lacivertliler, Kadıköy'de Karadeniz devi karşısında şoku yaşadı.

Taraftarı önünde 47'de 3-0 geri düşen Kanarya son ana kadar puan için savaşsa da mücadele 3-2'lik Trabzonspor lehine sonuçlandı. Sezonun ilk kaybını yaşayan Fenerbahçe'de moraller bozulurken seferberlik de ilan edildi!

ASIL SIKINTI AVRUPA'DA

Sarı lacivertliler, Trabzonspor maçına Serdar Aziz, Djiku, Becao, Fred, King ve Mert Hakan'dan yoksun çıktı. Ancak Ludogorets karşısında kadro sıkıntısı daha da büyüyecek. Bunun nedeni Mert Müldür ve Samet Akaydın'ın, UEFA'ya verilen listede yer almamaları. İsmail Kartal, zorunlu olarak stoperde Oosterwolde'nin yanında Crespo ya da İsmail Yüksek'e görev verecek. Bu ikiliden diğeri de orta sahada forma giyecek. Kulübe ise iyice zayıflamış olacak.

KARTAL AÇIKLAMIŞTI

Sakatlıkları bulunan iki yıldızdan Fred'in milli aradan sonra, Djiku'nun ise 1 ayın ardından sahalara dönmesi bekleniyor. Fenerbahçe, Trabzonspor maçında sakatların yokluğunu fazlasıyla hissetti. Orta sahada Zajc, stoperde ise Samet performansıyla büyük hayal kırıklığı yarattı. Karşılaşmanın ardından İsmail Kartal'dan sürpriz bir açıklama gelmiş, "Fred ve Djiku, Adana Demir maçına yetişebilir" demişti. Sağlık kurulu, iki yıldız için tam anlamıyla seferberlik ilan etmiş durumda.

HER GÜN BİLGİ ALIYOR

Hem Fred hem de Djiku'nun, ağrıları geçer geçmez risk alıp sahaya çıkmak istedikleri kaydedildi. Ancak kötü senaryoda ikilinin daha ciddi sakatlık yaşamaları muhtemel. İsmail Kartal'ın sağlık ekibinden, iki öğrencisiyle ilgili olarak her gün düzenli olarak bilgi aldığı öğrenildi.

Tecrübeli teknik adamın, Fred ve Djiku'yu zorlu Adana Demir deplasmanında oynatmayı çok istemesine rağmen sağlık ekibinin kararına göre hareket edeceği kaydedildi.

"KÜSMEDEN MÜCADELEYE DEVAM"

Serdar Aziz, Djiku ve Becao'nun yokluğunda stoperde Samet Akaydın ve Jayden Oosterwolde görev yaptı. Bu ikiliden orjinal pozisyonu stoper olan Samet'ti ancak Milli oyuncu Trabzonspor karşısında önemli hatalara imza attı, taraftarın büyük tepkisiyle 73. dakikada kenara geldi. İsmail Kartal'ın maç sonrası soyunma odasında yaptığı konuşmada Samet'e moral vererek, "Futbolda böyle kazalar olur. Suçu bir ya da iki kişiye yüklemek yanlış olur. Küsmeden, mücadeleye devam" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

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