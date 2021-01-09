09 Ocak 2021 Cumartesi 11:53 - Güncelleme: 09 Ocak 2021 Cumartesi 11:53

Fenerbahçe'de Sokratis'in gelememesi durumunda B planı ortaya çıktı.

Trt Spor’un haberine göre, Kanarya yeni hedefini Nicolas Otamendi olarak belirledi. İddialar, uzun süredir ismi tartışılan Arsenalli stoper Sokratis’in B planı olduğu, asıl transferi için girişimlerde bulunulan oyuncunun Otamendi olduğu yönünde. Arjantinli yıldızın menajeriyle de görüşüldüğü öne sürülüyor.

Öte yandan, iddialara göre Fenerbahçe’nin tek hedefi tecrübeli Tangocu değil. Fener, Bursaspor’un genç yıldızı Burak Kapacak’ı da bitirmeye çalışıyor.

NİCOLAS OTAMENDİ KİMDİR?

12 Şubat 1988 tarihinde Arjantin’in başkenti Buenos Aires’te dünyaya gelen Otamendi, futbola ülkesinin takımlarından Velez Sarsfield’ın altyapısında başladı. 2009 yılının başında Velez Sarsfield’ın A takımına yükselen tecrübeli stoper, 2010 yılında Portekiz Ligi’nin en büyük takımlarından olan Porto’ya 5 milyon Euro karşılığında transfer oldu. 4 yıl burada forma giydikten sonra Brezilya’nın Atletico Mineiro takımına yarım sezonluğuna kiralık olarak gönderildi. Sezon sonunda La Liga ekiplerinden Valencia’ya 12 milyon Euro’ya transfer olan yıldız Tangocu, burada gösterdiği başarılı performansla 1 yıl sonra 44.5 milyon Euro’ya, Ada’nın dev kulübü Manchester City’nin yolunu tuttu. 5 yıl formasını giydiği City’den bu sezon başı ayrılan Otamendi, Portekiz Ligi takımlarından Benfica’ya 15 milyon Euro bonservisle transfer oldu.

Son takımı Benfica’da 14 maça çıkan futbolcu 1.189 dakika sahada kaldı, gol veya asist üretemedi.

Kariyeri boyunca İngiltere Premier Ligi ve UEFA Avrupa Ligi dahil olmak üzere 16 kupa kazandı, 2010 ve 2018 yıllarında Arjantin Milli Takımı ile Dünya Kupası’nda mücadele etti.