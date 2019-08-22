Fenerbahçe'de stoper ve bek bu hafta geliyor
Gazişehir Gaziantep’i 5-0’lık skorla mağlup ederek ilk haftadan ligin zirvesine oturan Fenerbahçe, takıma yapılacak takviyeler için de gaza bastı.
GÜNEŞ
Özellikle savunma bölgesini güçlendirmek isteyen Sarı-Lacivertliler, stoper ve sol beki bu hafta içinde bitirecek. Kjaer için Sevilla ile görüşmeler sürerken, sol bek için ise bir numaralı aday Laziolu Riza Durmisi… Oyuncuyla anlaşan F.Bahçe, Lazio’yu ikna etmeye çalışıyor.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.