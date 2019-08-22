GÜNEŞ

Özellikle savunma bölgesini güçlendirmek isteyen Sarı-Lacivertliler, stoper ve sol beki bu hafta içinde bitirecek. Kjaer için Sevilla ile görüşmeler sürerken, sol bek için ise bir numaralı aday Laziolu Riza Durmisi… Oyuncuyla anlaşan F.Bahçe, Lazio’yu ikna etmeye çalışıyor.