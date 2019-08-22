30°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7461
  • 6,3797
  • 275.687
  • 95693.7
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Fenerbahçe'de stoper ve bek bu hafta geliyor

Gazişehir Gaziantep’i 5-0’lık skorla mağlup ederek ilk haftadan ligin zirvesine oturan Fenerbahçe, takıma yapılacak takviyeler için de gaza bastı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

GÜNEŞ

Özellikle savunma bölgesini güçlendirmek isteyen Sarı-Lacivertliler, stoper ve sol beki bu hafta içinde bitirecek. Kjaer için Sevilla ile görüşmeler sürerken, sol bek için ise bir numaralı aday Laziolu Riza Durmisi… Oyuncuyla anlaşan F.Bahçe, Lazio’yu ikna etmeye çalışıyor.

İsrailli uyuşturucu baronu elini kolunu sallayarak kaçtı, ülke karıştı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

İdlib stratejisi belli oldu! Hazırlıklar tamam

İdlib stratejisi belli oldu! Hazırlıklar tamam

Kurumlara ilişkin atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı

Kurumlara ilişkin atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı

Şirket ortakları SSK’lı olabilir mi?

Şirket ortakları SSK’lı olabilir mi?

Rus tankı hız rekoru kırdı  

Rus tankı hız rekoru kırdı  

HDP yine sokak çağrısı yaptı, PKK sempatizanları yolcu minibüsünü yaktı

HDP yine sokak çağrısı yaptı, PKK sempatizanları yolcu minibüsünü yaktı

Bakan Varank: 50 milyar dolara çıkarabileceğimize inanıyorum

Bakan Varank: 50 milyar dolara çıkarabileceğimize inanıyorum

'Göç'e yağmur molası! Havadan görüntülendiler

'Göç'e yağmur molası! Havadan görüntülendiler

İçişleri Bakanlığı açıkladı: 7 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı açıkladı: 7 terörist etkisiz hale getirildi
 

POPÜLER HABERLER

Savunma sanayiinde yerli silah hamlesi! Üretimde seri döneme geçildi

Savunma sanayiinde yerli silah hamlesi! Üretimde seri döneme geçildi

Celal Bayar'ın vefatının üzerinden 33 yıl geçti

Celal Bayar'ın vefatının üzerinden 33 yıl geçti

Efsane geri dönüyor! İşte tüm detaylar...

Efsane geri dönüyor! İşte tüm detaylar...

Bir bölümü ziyarete açıldı turist akınına uğradı

Bir bölümü ziyarete açıldı turist akınına uğradı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA